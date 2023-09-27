Антон Шипулин: важно, чтобы российские спортсмены не думали о смене гражданства

Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин призвал дополнительно стимулировать российских спортсменов финансово.

«Это один из самых актуальных вопросов, хотя все вопросы в рабочих группах были актуальными. При нынешних условиях мы понимаем, что спортсмены недополучают средства, которые они получали несколько лет назад. Нужно стимулировать и спортсменов, и тренеров. Мне очень понравилось, что Министерство спорта работает над этим вопросом, что у них в планах сделать зарплату до 200 тысяч рублей. Это хорошая стимуляция для спортсменов сборных команд. Плюс определён порядок выплат за Игры дружбы, он будет такой же, как на Олимпийских играх. Это отлично, но нам надо думать о дополнительной стимуляции спортсменов, которые не могут сейчас выезжать на международные соревнования. Тем не менее Министерство спорта работает над этим постоянно, и очень важно доводить эту информацию до спортсменов, чтобы они не думали о смене гражданства и не уезжали в другие страны. Не хотелось бы, чтобы спортсмены, которые тренировались у нас за счёт бюджетных средств, переходили в другие страны выступать на международных соревнованиях», — приводит слова Шипулина «Матч ТВ».