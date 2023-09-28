Леонид Гурьев — о ситуации с нехваткой лыжероллеров в Уфе: лучше ехать на своих

Тренер сборной Тюменской области по биатлону среди юношей Леонид Гурьев рассказал о ситуации с лыжероллерами, которая произошла на первенстве России в Уфе. Напомним, организаторы турнира не смогли обеспечить всех участников необходимым инвентарём и спортсмены вышли на старт на своих лыжероллерах.

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«Я сейчас в Уфе. Все вышли на своих лыжероллерах, ни у кого ничего не ведёт, всё в порядке. Проблем с роллерами нет, больше проблем зимой: порошок не тот, смазка не та, структура не та, а тут всё нормально. На своих лучше, чем на тех, что привезут. Каждый тренировался летом на своих», — сообщил Гурьев «Матч ТВ».

В ответ на вопрос о поставщике роллеров Гурьев прокомментировал ситуацию следующим образом: «Роллеры 2019 года, ребята наши попробовали — никакие! Ну и всего 60 пар привезли, поехали на своих — всё нормально».