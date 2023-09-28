Йоханнес Бё – о новом вакс-грузовике норвежцев: как будто удлинитель пениса

Пятикратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Йоханнес Бё оценил новый вакс-грузовик норвежской национальной команды. Генеральный секретарь Биатлонного союза Норвегии Мортен Дьюпвик высказал мнение, что в настоящий момент это лучший и самый инновационный вакс-грузовик в мире.

«Это как будто удлинитель пениса. Нам это нужно перед началом сезона. Так мы сможем продемонстрировать силу перед стартом Кубка мира», — приводит слова Бё Tv2.

Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который состоялся в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Кроме того, Йоханнес в четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.