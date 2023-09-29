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«Путин показал понимание спорта». Каминский — о решении президента по участию в Олимпиаде

«Путин показал понимание спорта». Каминский — о решении президента по участию в Олимпиаде
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Заслуженный тренер России по лыжным гонкам Юрий Каминский заявил, что президент РФ Владимир Путин показал понимание спорта.

«Путин показал понимание спорта, ведь атлеты лучшую часть своей жизни, когда хочется всё попробовать, во многом себе отказывают, многим жертвуют ради подготовки и выступления на крупных стартах. А в итоге фиаско, полный запрет на выступления только потому, что ты – россиянин. Это настоящая трагедия для спортсменов, особенно для тех, которым так и не удалось выступить на Олимпийских играх. Её как-то нужно пережить. Только спортсмены и должны решать, готовы они на таких условиях выступать или нет», — сказал Каминский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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