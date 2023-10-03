Бенедикт Долль объявил о завершении карьеры в следующем году

Чемпион мира 2017 года по биатлону, немец Бенедикт Долль заявил о завершении карьеры по истечении сезона 2023/2024 в возрасте 33-х лет.

«Я становлюсь старше и иногда у меня возникают проблемы с мотивацией. Также я хочу заняться чем-то другим в своей жизни. Сейчас я нахожусь вдали от дома на ближайшие полгода. Это очень много. Мне становится всё труднее оставлять семью на время сборов и соревнований.

В жизни есть вещи поважнее, чем биатлон. Это было хорошее время, но сейчас я хочу заняться чем-то другим и быть дома круглый год.

Мне немного грустно не участвовать в следующих Олимпийских играх в 2026 году, но моё решение принято»‎, — заявил Долль.

Бенедикт Долль — четырёхкратный чемпион мира среди юниоров, двухкратный бронзовый призёр Олимпиады-2018, двухкратный чемпион Европы, а также чемпион мира 2017 года по биатлону.