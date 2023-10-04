Майгуров — о лиге по биатлону: СБР не получал предложений по организации соревнований

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил о том, что организация не получала никаких предложений о проведении новых биатлонных турниров. Это заявление было сделано на фоне появившейся информации о создании Международной лиги клубного биатлона, планирующей проведение соревнований, являющихся альтернативой стартов под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Мы можем только приветствовать, если найдутся меценаты, готовые подставить плечо Союзу биатлонистов России в плане формирования призового фонда для наших спортсменов. Это касается и возникновения каких-то новых соревнований, если их появление не противоречит федеральному закону о спорте и правилам Международного союза биатлонистов (IBU). На сегодняшний день СБР как всероссийская федерация по виду спорта не получал никаких официальных документов или предложений об организации таких соревнований», — цитирует Майгурова «РИА Новости Спорт».

Первые соревнования Международной лиги клубного биатлона пройдут с 18 по 19 ноября в Ханты-Мансийске.