Тарьей Бё рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, по какой причине продолжает профессиональную карьеру.

«У меня есть мечта победить младшего брата Йоханнеса. Это как будто последнее, что мне нужно. Я хочу, чтобы дети Йоханнеса думали, что их дядя — лучший в биатлоне», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, Тарьей Бё завершил прошлый сезон на шестом месте в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Обладателем главного трофея стал его младший брат Йоханнес Бё. На чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия), Тарьей Бё завоевал две медали – серебро в спринтерской гонке (проиграл лишь брату Йоханнесу) и серебро в мужской эстафете.