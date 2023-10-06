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Тарьей Бё рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру

Тарьей Бё рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру
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Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал, по какой причине продолжает профессиональную карьеру.

«У меня есть мечта победить младшего брата Йоханнеса. Это как будто последнее, что мне нужно. Я хочу, чтобы дети Йоханнеса думали, что их дядя — лучший в биатлоне», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, Тарьей Бё завершил прошлый сезон на шестом месте в общем зачёте Кубка мира по биатлону. Обладателем главного трофея стал его младший брат Йоханнес Бё. На чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия), Тарьей Бё завоевал две медали – серебро в спринтерской гонке (проиграл лишь брату Йоханнесу) и серебро в мужской эстафете.

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