Тренер китайских биатлонистов подтвердил участие в коммерческом турнире в Ханты-Мансийске

Андрей Прокунин, тренер клуба «Ляонин», рассказал, что китайские биатлонисты команды занимаются оформлением билетов в Россию для участия в коммерческом турнире в Ханты‑Мансийске в ноябре. Напомним, ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщал, что коммерческий турнир по биатлону может пройти за неделю до Альфа‑Банк Кубка России, а первый этап соревнований может стартовать 23 ноября в Ханты-Мансийске.

«Мой клуб «Ляонин» из города Шэньян планирует принять участие в этих соревнованиях. Еще в середине лета обсудили с Алексеем Викторовичем Нуждовым возможность участия моей команды в этом турнире. Считаю, что этот турнир — хорошая перспектива для всех сторон. Спортсмены могут прогрессировать и показывать хороший результат. Внутренних соревнований в Китае почти нет, по нашему участию в Кубке IBU сказать сложно: 50 на 50, поэтому этот турнир здорово вписывается в наш календарь. У нас очень слабое наследие Олимпиады в Пекине: на всю страну одно действующее стрельбище. Причём это не там, где проходили Игры. В Чжанцзякоу всё разобрали. Ну и со снегом тоже проблемы, потому что только в декабре можно обеспечить тренировочный процесс.

Мы планируем привезти семь человек: трёх девочек, одна из которых юниорка, а также трёх мужчин и одного юниора. Сейчас мы занимаемся документами на выезд. Надеюсь, что всё срастется и всё будет хорошо. Я не вижу причин, почему может быть иначе, только если какие‑нибудь форс‑мажоры, связанные с визами или паспортами. Решение есть, руководство поездку одобрило. Возможно, будет участвовать и второй клуб, но это уже не моя зона ответственности.

Как относятся к такой поездке в руководстве Китайской федерации биатлона? Мы отталкиваемся от интересов команды, а нам нужен снег, нам нужна хорошая вкатка с качественным стрельбищем и условиями. Федерация в этой истории выступает только как консультативное звено — никаких проблем не было и, надеюсь, до отъезда они не появятся», — приводит слова Прокунина «Матч ТВ».