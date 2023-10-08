«Очень мило вышло». Ирина Казакевич предстала в необычном образе

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете, российская биатлонистка Ирина Казакевич предстала в социальных сетях в новом образе. Фотографии опубликовала другая биатлонистка Кира Дюжева, которая выступила в роли визажиста.

Фото: из личного архива Ирины Казакевич

Фото: из личного архива Ирины Казакевич

«На сборе развлекаемся как можем! Очень мило вышло», — подписала фото Дюжева.

25-летняя Казакевич — призёр чемпионата мира среди юниоров и чемпионата России, заслуженный мастер спорта.

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов являются Кубок России и Кубок Содружества.