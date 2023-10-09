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«Совсем скоро мы встретимся». Беременная Марте Рёйселанд опубликовала свежие фото

«Совсем скоро мы встретимся». Беременная Марте Рёйселанд опубликовала свежие фото
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд опубликовала в социальных сетях снимки с живописной фотосессии.

Напомним, в июне 2023 года Рёйселанд объявила, что готовится впервые стать матерью. Марте замужем за норвежским тренером Сверре Рёйселандом. В прошлом году он вошёл в штаб сборной Германии по биатлону.

«Совсем скоро мы наконец-то с тобой встретимся! Хотя, надеюсь, тебе там хорошо», — подписала фото Рёйселанд.

Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Фото: из личного архива Марте Рёйселанд

Напомним, 32-летняя Рёйселанд завершила карьеру по итогам сезона-2022/2023. Норвежка является 13-кратной чемпионкой мира – это рекорд для женского биатлона. В сезоне-2021/2022 Рёйселанд завоевала единственный в своей карьере «Большой хрустальный глобус». Всего в её активе 19 личных побед, семь серебряных и 19 бронзовых медалей.

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