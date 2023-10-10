Президент Федерации биатлона Московской области рассказал о запуске клубного турнира

Президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал об идее проведения клубного турнира среди биатлонистов, который может состояться за неделю до Альфа‑Банк Кубка России по биатлону (первый этап стартует 23 ноября в Ханты‑Мансийске).

«Идея на поверхности лежала. Слышал, что я главный идейный вдохновитель. Я один из. Дмитрий Васильев меня поддержал, ряд руководителей федераций. Основная причина – отстранение. После того, как СБР попробовал проводить номинальный аналог Кубок Содружества, и к нам стали присоединяться ребята – к Майгурову обращались узбеки, он обратился в IBU, но там отказали. С тех пор эта идея из умозрительной перешла в реальную. Если сейчас IBU что‑то скажет? А кому он скажет? Идея в том, что если IBU и находится во взаимоотношениях с национальными федерациями, то говорит мифическое: «Ведите себя хорошо, а мы посмотрим и может быть допустим». Если наша федерация и будет допущена, то в самую последнюю очередь.

Мы пытались исходить из того, чтобы турнир был зрелищный, «телепоказанный». Мегамасс‑старт из 60 человек, и по его итогам будет гонка преследования. Мы в начале тяжёлого, сложного, неоднозначного пути находимся. Сторонников на международной арене у нас немного, поэтому мы решили идти по пути минимальной бюрократии, убрать все препоны, сделать всё доступно.

У нас есть два клуба — белорусский и клуб биатлона Московской области. Мы делаем открытый турнир. Всех приглашаем, участвуйте. Как назовётесь на этом этапе, так и назовётесь.

Деньги мои на этом этапе, но мы планируем, что коммерческий турнир должен окупаться. Структура должна зарабатывать. Быстро ничего не получается. Сначала я рискую собственными средствами, но я готов их потерять, лишь бы начать. Дальше у нас есть права на телепоказ, но это скорее гипотетические деньги, а рекламное время попытаемся продать за те средства, которые бы позволили окупить. Будет награждаться топ‑6. От 500 тысяч, затем 250 и вниз до полтинника.

Лыжники? Мы будем рады и лыжникам, тем более таким медийным и титулованным. В дальнейшем будем создавать и новые форматы», — приводит слова Нуждова «Матч ТВ».

Напомним, российские и белорусские биатлонисты отстранены от соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU) после начала СВО.