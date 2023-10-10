Биатлонистка Анастасия Кузьмина приняла решение возобновить карьеру

Трёхкратная олимпийская чемпионка (2010, 2014, 2018), чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы биатлонистка Анастасия Кузьмина, завершившая выступления в 2019 году, планирует возобновить карьеру. Об этом она заявила во вторник, 10 октября.

39-летняя Кузьмина, представляющая Словакию с 2008 года и проживающая в этой стране, собирается в 2024 году выступить на домашнем для себя чемпионате Европы по биатлону, который пройдёт в Брезно-Осрблье. Как заявила сама спортсменка, для неё это было непростое решение.

«В последние несколько лет я чувствовала себя скорее спарринг-партнёром молодых спортсменов, а не их тренером. Я держала себя в хорошей форме, чтобы молодые люди могли следовать за мной, и в голове давно появлялась мысль, смогу ли я снова подготовить своё тело и разум. Да, у меня было несколько успешных возвращений в биатлон, я выиграла несколько медалей, но это возвращение будет действительно сложным и необычным. Во-первых, период перерыва стал намного длиннее, чем раньше, и это действительно нечто совершенно иное, если вы хотите соревноваться с профессионалами в эту эпоху», — цитирует Кузьмину Slovensky Biatlon.