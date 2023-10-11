Валерий Польховский стал исполнительным директором Международной лиги клубного биатлона

Заслуженный тренер России, занимавший пост главного и старшего тренера сборных России по биатлону, Валерий Польховский назначен исполнительным директором Международной лиги клубного биатлона. Об этом заявил глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

«Учреждая лигу, мы обсуждали возможных кандидатов на должность исполнительного директора и решили, что лучше Валерия Николаевича с этой задачей никто не справится. За его плечами огромный и успешный опыт организационной работы, авторитет среди коллег и спортсменов, знание практически всех биатлонных комплексов на территории бывшего СССР», — цитирует Нуждова «Советский спорт».

Напомним, Международная лига клубного биатлона, организованная региональным клубом биатлона Московской области и белорусским клубом биатлона, проведёт первые соревнования под своей эгидой 18-19 ноября 2023 года в Ханты-Мансийске.