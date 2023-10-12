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Жулия Симон после обвинений в мошенничестве вернулась к тренировкам со сборной Франции

Жулия Симон после обвинений в мошенничестве вернулась к тренировкам со сборной Франции
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Двукратная чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон вернулась к тренировкам с национальной сборной. Это произошло на проводящемся сейчас тренировочном сборе в Преманоне, сообщает издание Nordic Magazine.

Напомним, Симон не тренировалась со сборной Франции с июля. В начале того месяца на неё были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше. Спортсменке дали возможность выступить на судебном процессе в конце лета. Сама Симон обвинения в мошенничестве опровергает.

Отметим, что сезон-2023/2024 стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция).

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