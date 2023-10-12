Бреза-Буше высказалась о возвращении в сборную Симон, которую она обвинила в мошенничестве

Олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше отреагировала на возвращении Жулии Симон в стан сборной Франции после скандала по делу о мошенничестве.

Напомним, Бреза-Буше была в числе лиц, которые подали на Симон жалобу о мошенничестве с кредитными картами.

«Её возвращение в группу – особенное событие, но я не буду на нём зацикливаться. Я поступала так, как считала нужным в соответствии со своими интересами. Сегодня я и правда хотела бы сконцентрироваться на своей спортивной карьере и думаю, что у нашей группы такая же цель. Мы должны отбросить личные моменты и сосредоточиться на своей работе. Считаю, что нам хватит сознательности, чтобы во всём разобраться», — приводит слова Бреза-Буше Ski-Nordique со ссылкой на эфире Eurosport.