Симон — о возвращении в сборную: мы достаточно умны, чтобы разделять работу и личное

Двукратная чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон поделилась впечатлениями от возвращения в национальную команду.

«Мы здесь, чтобы быть биатлонистами. Мы профессионалы. Я надеюсь, что всё так и останется. Мы постараемся добиться максимальных результатов и показать себя с лучшей стороны как индивидуально, так и в эстафетах. Я впервые в команде за долгое время. Посмотрим, что будет. Это был мой личный выбор. Нужно уметь сделать шаг назад, я впервые проводила подготовку подобным образом. Было необходимо найти баланс между ментальной и физической подготовкой.

Сейчас я хочу сосредоточиться на своей спортивной карьере. Цель сборной состоит в том, чтобы сосредоточиться на результатах, оставив в стороне личные вопросы. Мы достаточно умны, чтобы разделять профессиональное и личное», — приводит слова Симон TV2.

Напомним, Симон не тренировалась со сборной Франции с июля. В начале того месяца на неё были поданы две жалобы на мошенничество с кредитными картами. При этом одну из них написала коллега спортсменки по национальной команде — олимпийская чемпионка 2022 года в масс-старте Жюстин Бреза-Буше.