Карим Халили сделал предложение Анастасии Гореевой
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Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете, многократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных чемпионатов мира и Европы, российский биатлонист Карим Халили сделал предложение биатлонистке Анастасии Гореевой.
Видео с предложением неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров выложила на своей странице в социальной сети. Радостное событие произошло во время празднования дня рождения Карима Халили.
Спортсмен обратился к собравшимся с речью. «Мне исполнилось 25 лет, долго думал, что подарить самому себе на день рождения. Так хочется, чтобы этот подарок остался со мной навсегда», — сказал Халили перед тем, как сделать предложение своей избраннице.
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