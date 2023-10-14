Карим Халили сделал предложение Анастасии Гореевой

Бронзовый призёр Олимпийских игр в эстафете, бронзовый призёр чемпионата мира в эстафете, многократный призёр чемпионатов Европы и молодёжных чемпионатов мира и Европы, российский биатлонист Карим Халили сделал предложение биатлонистке Анастасии Гореевой.

Видео с предложением неоднократная чемпионка мира и Европы среди юниоров выложила на своей странице в социальной сети. Радостное событие произошло во время празднования дня рождения Карима Халили.

Спортсмен обратился к собравшимся с речью. «Мне исполнилось 25 лет, долго думал, что подарить самому себе на день рождения. Так хочется, чтобы этот подарок остался со мной навсегда», — сказал Халили перед тем, как сделать предложение своей избраннице.