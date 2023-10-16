«Берегите себя». Мартен Фуркад опубликовал редкое фото с подросшей дочкой

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад опубликовал в социальных сетях редкое фото со старшей дочкой Манон.

«Жизнь… Как трогательно это может быть. Наслаждайтесь и берегите себя», — подписал фото Фуркад.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

У Фуркада-младшего трое детей — Манон, ещё одна дочь Инес и сын Хьюго.

Фуркад-младший объявил о завершении карьеры в марте 2020 года. Мартен по-прежнему занимает первое место в истории биатлона по сумме заработанных призовых. В 2022 году он был избран членом Международного олимпийского комитета (МОК) как представитель комиссии спортсменов. В свою очередь, родной брат Мартена Симон этой весной возглавил мужскую сборную Франции по биатлону.