IBU отказался от проведения гонок в формате суперспринт

Руководство Международного союза биатлонистов (IBU) решило отказаться от проведения суперспринтов. Этот формат впервые появился в календаре Кубка IBU на заключительном этапе сезона-2017/2018, соревнования состоят из раздельной квалификации и финального масс-старта и проходят в один день.
Решение об исключении суперспринта из программы Кубка IBU прокомментировал глава технического комитета организации Кристоф Вассало.
«В течение двух или трёх сезонов мнения стран и спортсменов о суперспринте были скорее отрицательными, чем положительными. Это очень сложная гонка для команд, потому что она длится целый день, а расстояние очень короткое, поэтому мы единогласно решили удалить его из календаря и заменить его простыми спринтами», — цитирует Вассало Nordic Magazine.
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