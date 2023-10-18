«Ты как беляш с вокзала». СБР показал, как сборная поздравила Гербулову с днём рождения

Пресс-служба союза биатлонистов России (СБР) показала, как национальная команда поздравила бронзового призёра чемпионата Европы – 2022, чемпионку России Наталью Гербулову с днём рождения. Вчера, 17 октября, ей исполнилось 28 лет.

В своих социальных сетях СБР опубликовал фото Гербуловой с цветами и праздничным тортом, на котором написано: «Ты как беляш с вокзала. Горячая, сочная и такая опасная».

Фото: СБР

Фото: СБР

Напомним, в настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.