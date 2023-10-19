Байба Бендика вернулась к тренировкам через три недели после рождения сына

Чемпионка Европы по биатлону 2021 года латвийская спортсменка Байба Бендика возобновила тренировки спустя три недели после рождения сына.

В своей социальной сети Бендика опубликовала фото детской кроватки с именем Эмильс и датой рождения — 28 сентября. Как утверждает NordicMag, биатлонистка из Латвии уже озвучила идею принять участие в нескольких гонках следующего сезона. Также изданию стало известно, что Бендика уже вернулась к тренировкам.

32-летняя спортсменка стало первой в истории латвийского биатлона чемпионкой Европы. На чемпионате, прошедшем в 2021 году в городе Душники-Здруй (Польша) на стадионе «Таурон Душники Арена», Бендика завоевала золотую медаль, одержав победу в спринте на 7,5 км.