Алимбекова-Смольская: казалось, что во время беременности я была красивее, чем когда-либо

Олимпийская чемпионка в эстафете 2018 года, победительница гонок на этапах Кубка мира, белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская опубликовала в социальных сетях снимки с фотосессии, в которой принимала участие в момент беременности.

«Моя беременность. Мне казалось, что в этот период я была красивее, чем когда-либо», — подписала фото Алимбекова-Смольская.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Фото: из личного архива Динары Алимбековой-Смольской

Напомним, 28 сентября Алимбекова-Смольская и её супруг, серебряный призёр Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антон Смольский стали родителями. У пары родился первенец – сын. Динара приступила к тренировочному процессу уже через 10 дней после родов.

Об отношениях Алимбековой и Смольского стало известно на старте сезона-2021/2022. В начале июля 2022 года пара объявила о помолвке. Свадьба известных биатлонистов прошла в начале октября.