Василий Уткин — об Анфисе Резцовой: была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем

Известный спортивный комментатор Василий Уткин отреагировал на известие о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября. Ей было 58 лет.

«Безвременная смерть Анфисы Резцовой. Кто-то бегал, стрелял, побеждал в своем стиле, который ни с чьим не спутаешь — представляете, это происходило еще до Губера!

Сегодняшние любители биатлона знают Анфису по эксцентричным, местами странным комментариям. Но она была великой спортсменкой, со своим узнаваемым стилем. Быстрее нее и в лыжах никто не бегал, а в биатлоне, когда она была в ударе, она могла вообще не заходить на стрельбище. Она могла дать фору в Садовое кольцо.

Да, это были немного наивные времена. Но в каждом времени свои герои. Анфиса Резцова, в девичестве Романова (ведь она выигрывала и под этим именем), была такой героиней», — написал Уткин в своём телеграм-канале.