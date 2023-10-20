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Союз биатлонистов России выразил соболезнования по поводу смерти Анфисы Резцовой

Союз биатлонистов России выразил соболезнования по поводу смерти Анфисы Резцовой
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Союз биатлонистов России выразил соболезнования по поводу кончины трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

Победительница Олимпиад в лыжных гонках и биатлоне Анфиса Резцова скончалась накануне, 19 октября. Ей было 58 лет.

«Союз биатлонистов России с глубоким прискорбием сообщает, что 19 октября на 59-м году жизни скончалась выдающаяся биатлонистка и лыжница, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, олимпийская чемпионка в лыжных гонках, двукратная обладательница Кубка мира по биатлону, трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам, заслуженный мастер спорта СССР Анфиса Анатольевна Резцова.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. О дате и месте похорон будет объявлено дополнительно», — говорится в некрологе на сайте СБР.

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