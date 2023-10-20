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Касперович: Резцова — выдающаяся спортсменка и мама. Светлая память

Касперович: Резцова — выдающаяся спортсменка и мама. Светлая память
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал новость о смерти трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой.

«Выдающаяся спортсменка. Пример всем, как она работала и трудилась: всегда вспоминаю с удивлением, какую работу она делала, какое отношение было к тренировкам. Соболезную!

Анфиса Резцова — выдающаяся спортсменка и мама, воспитавшая двух дочерей — очень хороших спортсменок. Соболезнование родным и близким, биатлонному и лыжному сообществу. Она единственная спортсменка, которая в двух видах — биатлоне и лыжных гонках — олимпийская чемпионка. Светлая память и соболезнования родным и близким!» — сказал Касперович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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