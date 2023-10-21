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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Анфисы Резцовой в связи со смертью трёхкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону.

Резцова скончалась 19 октября в реанимации. Спортсменке было 58 лет, у неё остановилось сердце.

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с кончиной Анфисы Анатольевны Резцовой.

Ушла из жизни выдающаяся спортсменка, трёхкратная олимпийская чемпионка, талантливый и целеустремлённый человек. Её искренне любили товарищи по команде, уважали соперники – за неизменный победный настрой и замечательные личные качества.

Светлая память об Анфисе Резцовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей, всех почитателей её уникального спортивного дарования», — говорится в телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля.