Йоханнес Бё предположил, кто выиграет Кубок мира у женщин в грядущем сезоне

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё предположил, кто станет победительницей общего зачёта Кубка мира – 2023/2024. По его мнению, это будет 24-летняя шведка Эльвира Эберг.

Младшая из сестёр Эберг – олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете и двукратный призёр тех же ОИ, победительница этапов Кубка мира. В прошлом сезоне 24-летняя Эльвира заняла пятое место в общем зачёте КМ. Обладательницей трофея стала француженка Жулия Симон.

Отметим, что сезон-2023/2024 Кубка мира по биатлону стартует 25 ноября в Эстерсунде (Швеция). Действующим чемпионом данных соревнований у мужчин является именно младший Бё. Российские биатлонисты отстранены от КМ из-за ситуации на Украине.