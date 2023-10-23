Йоханнес Бё назвал своего самого опасного соперника в грядущем сезоне Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё предположил, кто станет его главным конкурентом в грядущем сезоне Кубка мира.

Младший Бё проводил в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Как ты думаешь, кто будет твоим самым серьёзным соперником в предстоящем сезоне?»— спросил норвежца один из пользователей.

«Может быть, этот парень? (о фото с французом Эмильеном Жакленом). Вчера он стал чемпионом Франции, опередив Кентена Фийона Майе и Бенедикта Долля. Да все они будет отличными соперниками. Сборная Норвегии готова к борьбе», — ответил младший Бё.

Для Йоханнеса прошлый сезон был одним из лучших в карьере. Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, четырёхкратный чемпион мира Эмильен Жаклен же сезон провалил и завершил его досрочно.