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Лучший биатлонист мира Йоханнес Бё рассказал, за какую команду Формулы-1 болеет

Лучший биатлонист мира Йоханнес Бё рассказал, за какую команду Формулы-1 болеет
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё ответил на вопрос о том, следит ли он за гонками Формулы-1.

«Да, я болею за такие команды, как «Феррари» и «Макларен». Но Ферстаппен… эмодзи «выдыхающее лицо», — написал Бё в своих социальных сетях.

Для Йоханнеса прошлый сезон получился одним из лучших в карьере. Бё-младший блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Также Йоханнес четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.

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