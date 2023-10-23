Артём Истомин объяснил отсутствие Карима Халили на сборе в Сочи

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин объяснил отсутствие бронзового призёра Олимпиады-2022 и чемпионата мира – 2021 в эстафетах Карима Халили на сборе в Сочи.

«Когда мы были здесь в сентябре на сборе, то обратили внимание на то, что Карим уже не первый год очень быстро теряет здесь вес, вследствие чего заболевает, и приняли решение, что сейчас не будем поднимать его в горы. Оставили его в Токсово, где у нас был недельный сбор. Он продолжил сбор под нашим наблюдением и контролем», — сказал Истомин телеграм-каналу Союзу биатлонистов России (СБР).

Отметим, что в прошлом сезоне Кубка России – 2022/2023 Халили выиграл общий зачёт соревнований.

Ранее стало известно, что Халили сделал предложение руки и сердца биатлонистке Анастасии Гореевой.