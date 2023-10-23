Ингрид Тандреволд призналась, что перед сном заклеивает себе рот скотчем

Трёхкратная чемпионка мира в эстафете, норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд рассказала, по какой причине перед сном заклеивает себе рот скотчем.

«Этим летом я немного приболела, а потом заметила, что очень часто дышу ртом, и испытала очень плохое чувство по этому поводу. Тогда я подумала: окей, что мне теперь делать? Я должна снова перейти на дыхание носом. Тогда я заклеила себе рот скотчем.

Я действительно верю в то, что нужно дышать носом, а не ртом — за исключением случаев, когда вы бежите гонку. Я думаю, что так лучше. У вас ведь был заложен нос? Это ужасное ощущение, не так ли?» — приводит слова Тандреволд TV2.

Отметим, что Тандреволд — не первая спортсменка, которая рассказала о такой практике. Ранее это сделал нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.