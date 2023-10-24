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«Хочется ещё и ещё». Йоханнес Бё поделился настроем на грядущий сезон Кубка мира

«Хочется ещё и ещё». Йоханнес Бё поделился настроем на грядущий сезон Кубка мира
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Пятикратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился настроем на сезон – 2023/2024 Кубка мира.

«Очень даже серьёзно настроен. Чувствую готовность и с нетерпением жду, чтобы увидеть результаты. Скрестил пальцы!

Откуда нахожу мотивацию? Это как съесть шоколад: попробуешь один раз, а потом всегда хочется ещё и ещё», — написал младший из братьев Бё в своих социальных сетях.

Отметим, что для Бё прошлый сезон получился одним из лучших в карьере. Йоханнес блестяще выступил на чемпионате мира – 2023, который прошёл в Оберхофе (Германия). Он стал чемпионом мира в смешанной эстафете, спринте, пасьюте, индивидуальной гонке и сингл-миксте, а также завоевал серебро в эстафете и бронзу в масс-старте. Пять золотых медалей на одном ЧМ – абсолютный рекорд у мужчин. Кроме того, Йоханнес четвёртый раз в карьере стал обладателем Кубка мира.

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