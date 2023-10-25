Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

IBU ужесточил правила обращения с винтовкой после инцидента с биатлонистом Ланже

IBU ужесточил правила обращения с винтовкой после инцидента с биатлонистом Ланже
Аудио-версия:
Комментарии

Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила обращения с оружием на соревнованиях. Толчком для данного решения стал инцидент с бельгийским биатлонистом Тьерри Ланже, который в прошедшем сезоне Кубка мира, в рамках смешанной эстафеты направил дуло винтовки себе в лицо в попытке очистить диоптр от снега.

«Запрещается совершать винтовкой движения, которые могут подвергнуть опасности окружающих или участников соревнований, независимо от того, заряжено оружие или нет. Безопасными считаются следующие ситуации: ношение винтовки на спине или открытый затвор. Ствол должен находиться над передним краем коврика от начала до конца стрельбы. Ни в коем случае, пока спортсмен находится на коврике, ему не разрешается намеренно направлять дуло винтовки на себя или других», — приводит выдержку из обновлённого раздела 8.5.1 регламента IBU Dagbladet.

Материалы по теме
«Худшее, что может сделать биатлонист». Бельгийский спортсмен испугал всех на Кубке мира
«Худшее, что может сделать биатлонист». Бельгийский спортсмен испугал всех на Кубке мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android