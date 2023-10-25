IBU ужесточил правила обращения с винтовкой после инцидента с биатлонистом Ланже

Международный союз биатлонистов (IBU) ужесточил правила обращения с оружием на соревнованиях. Толчком для данного решения стал инцидент с бельгийским биатлонистом Тьерри Ланже, который в прошедшем сезоне Кубка мира, в рамках смешанной эстафеты направил дуло винтовки себе в лицо в попытке очистить диоптр от снега.

«Запрещается совершать винтовкой движения, которые могут подвергнуть опасности окружающих или участников соревнований, независимо от того, заряжено оружие или нет. Безопасными считаются следующие ситуации: ношение винтовки на спине или открытый затвор. Ствол должен находиться над передним краем коврика от начала до конца стрельбы. Ни в коем случае, пока спортсмен находится на коврике, ему не разрешается намеренно направлять дуло винтовки на себя или других», — приводит выдержку из обновлённого раздела 8.5.1 регламента IBU Dagbladet.