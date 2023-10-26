Мартин Понсилуома получил травму бедра перед первым этапом КМ по биатлону

Чемпион мира 2021 года в спринте, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, призёр этапов Кубка мира, шведский биатлонист Мартин Понсилуома получил травму бедра за месяц до старта первого этапа Кубка мира. По словам спортсмена, он не вставал на лыжи уже несколько дней, но альтернативные тренировки проходят для него успешно.

«Я сейчас не очень волнуюсь, но должен доверять тому, что сделал этим летом. До этого у меня был очень хороший тренировочный год. Я надеюсь, что всё быстро утихнет. Мне очень хорошо помогают физиотерапевты на месте, и я надеюсь скоро вернуться на снег», — сообщил Понсилуома каналу SVT Sport.

Первый этап Кубка мира по биатлону сезона-2023/2024 в Эстерсунде (Швеция) пройдёт с 25 ноября по 3 декабря.