Скончался двукратный олимпийский чемпион по биатлону Виктор Маматов

Пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) сообщила о смерти двукратного олимпийского чемпиона, четырёхкратного чемпиона мира по биатлону Виктора Маматова в 86 лет. Причины смерти не сообщаются.

«Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях организации.

Виктор Маматов завоевал две золотые медали в эстафетах на Олимпийских играх в Гренобле (1968) и Саппоро (1972 года). На счету прославленного советского биатлониста также четыре золотые медали чемпионатов мира (1967, 1969, 1970, 1971), серебро в эстафете мирового первенства 1967 года и бронзовая медаль, завоёванная в индивидуальной гонке на чемпионате мира 1970 года.