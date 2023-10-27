Виттоцци – об ОИ в Пекине: я была полностью уничтожена, продолжать так было больше нельзя

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци рассказала, как справляется с трудностями. В частности, Виттоцци затронула выступление на Олимпиаде в Пекине 2022 года.

«Когда достигаешь дна, то понимаешь, что нужно попытаться оттолкнуться от него, чтобы изменить ситуацию. На Олимпиаде я была полностью уничтожена. Вернувшись домой, сказала себе, что нужно начинать с нуля, потому что продолжать так больше не могу. Так что я взяла себя в руки. Конечно, я могла бы просто сказать «хватит» и больше не соревноваться. Но тогда я не выросла бы — ведь на поражениях учишься больше, чем на победах. Я снова поднялась, в том числе благодаря людям, которые помогли мне в этом путешествии. Сегодня, вспоминая те моменты, когда я так сильно страдала, говорю себе, что мне удалось превратить ту ситуацию в позитивную», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.