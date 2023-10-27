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ОКР выразил соболезнования в связи со смертью двукратного олимпийского чемпиона Маматова

Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родным и близким двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора Маматова. Советского биатлониста не стало сегодня, 27 октября.

«На 87-м году жизни скончался двукратный Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион мира по биатлону, Заслуженный тренер СССР, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», Дружбы народов и Трудового Красного Знамени Виктор Маматов.

Олимпийский комитет России выражает искренние соболезнования родным, близким и многочисленным друзьям Виктора Фёдоровича», — говорится в сообщении пресс-службы ОКР.

Во время профессиональной спортивной карьеры Маматов завоевал две золотые медали Олимпийских игр и стал четырёхкратным чемпионом мира по биатлону.