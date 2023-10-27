Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лиза Виттоцци объяснила, почему спортсменам важно говорить о своих проблемах

Лиза Виттоцци объяснила, почему спортсменам важно говорить о своих проблемах
Комментарии

Итальянская биатлонистка, чемпионка мира и призёр Олимпийских игр Лиза Виттоцци высказала мнение, что спортсменам не стоит бояться высказываться о своих трудностях. Наоборот, таким образом они продемонстрируют, что проблемы могут возникнуть у каждого.

«Об этом мало кто говорит, и это досадно. Я тоже когда-то думала, что все чемпионы идеальны, но сейчас считаю, что мы должны показывать и свои слабости, потому что все мы можем быть примером для тех, кто переживает определённые сложности», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia.

Ранее итальянская биатлонистка также рассказала, как справлялась с непростыми моментами в своей карьере, приведя в качестве примера выступление на Олимпийских играх в Пекине 2022 года.

Материалы по теме
Виттоцци – об ОИ в Пекине: я была полностью уничтожена, продолжать так было больше нельзя
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android