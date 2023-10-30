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В Москве прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом Виктором Маматовым

В Москве прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом Виктором Маматовым
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В Москве прошла церемония прощания с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Виктором Маматовым. Церемония состоялась на Троекуровском кладбище.

На церемонии присутствовали президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков, глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, олимпийские чемпионы по биатлону Ольга Зайцева и Светлана Ишмуратова.

«Мы сегодня скорбим в связи с уходом из жизни наставника, тренера, замечательного человека. До последней минуты своей жизни он интересовался тем, что происходит у нас в спорте, в федерации. Он был в трезвой памяти и всегда давал советы. Мы все будем помнить его стержень, несгибаемую волю. Иностранные друзья просили передать, что они помнят и любят его. Светлая память», — приводит слова Майгурова ТАСС.

Виктор Маматов скончался 27 октября. Четырёхкратному чемпиону мира по биатлону было 86 лет.

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