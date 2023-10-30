Эльвиру Эберг раскритиковали за опубликованное фото с охоты. Она ответила

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный призёр данных соревнований в личных гонках 24-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг прокомментировала своё резонансное фото с охоты, которое вызвало бурную критику со стороны болельщиков в социальных сетях.

На снимке запечатлено, как младшая из сестёр Эберг стоит с ружьём и подстреленной дичью.

Фото: из личного архива Эльвиры Эберг

«Я показываю то, что мне нравится. Я знала, что реакция на это фото будет разной. Не все понимают культуру охоты, поэтому я была готова к тому, что реакция будет не только положительной.

Я рассматриваю свои соцсети как площадку, где я хвастаюсь тем, что делаю и что мне нравится. И я не хочу удалять этот пост, но мне пришлось удалить некоторые комментарии», — приводит слова Эберг Expressen.