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Кубок России по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок

Кубок России по биатлону — 2023/2024: расписание этапов, календарь гонок
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25 ноября стартует Кубок России по биатлону сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

2023 год

Первый этап. Ханты-Мансийск

25 ноября – сингл-микст
26 ноября — смешанная эстафета

Второй этап. Ханты-Мансийск

1 декабря — спринт (мужчины, женщины)
2 декабря — гонка преследования (мужчины, женщины)
3 декабря — масс-старт (мужчины, женщины)

Третий этап. Тюмень

7 декабря — индивидуальная гонка (женщины, мужчины)
9 декабря — спринт (женщины, мужчины)
10 декабря — масс-старт (женщины, мужчины)

2024 год

Четвёртый этап. Ижевск

18 января — индивидуальная гонка (мужчины, женщины)
20 января — спринт (мужчины, женщины)
21 января — масс-старт (мужчины, женщины)

Пятый этап. Уфа

29 февраля — индивидуальная гонка (женщины, мужчины)
2 марта — спринт (женщины, мужчины)
3 марта — масс-старт (женщины, мужчины).

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