Т. Бё — о завершении карьеры Бротена: лыжная ассоциация повела себя непрофессионально

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, 35-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о решении 23-летнего норвежского горнолыжника Лукаса Бротена завершить профессиональную карьеру на фоне конфликта с Норвежской лыжной ассоциацией.

«На самом деле я был шокирован, увидев эти новости. Думаю, это говорит о том, что ситуация зашла слишком далеко и стороны не смогли прийти к взаимопониманию, даже к диалогу. Это и вызывает наибольшую реакцию. Очень драматично. Судя по той информации, которую я почерпнул из прессы, лыжная ассоциация повела себя крайне непрофессионально, потому что в течение трёх лет не могла сесть за стол переговоров. Многие мечты Лукаса теперь разбиты. Надеюсь, что кто-то в лыжной ассоциации прочувствует это и возьмёт на себя ответственность», — приводит слова Бё NTB.