Чемпион Европы по биатлону Анев находится в тяжёлом состоянии после выстрела в живот

Бывший биатлонист сборной Болгарии Красимир Анев находится в медикаментозной коме в тяжёлом состоянии в отделении реанимации Военно-медицинской академии, сообщает Dir.bg. Состояние 36-летнего спортсмена стабильное, но угроза его жизни сохраняется.

Анева нашли 1 ноября около 19:00 в районе дамбы «Дренов дол» недалеко от города Кюстендил. По данным полиции, он выстрелил себе в живот из пистолета. Анев легально владеет оружием, поскольку является военнослужащим.

Последний пост Анева в социальной сети указывает на то, что у него, вероятно, были проблемы личного характера. Он опубликовал цитату писателя Павла Вежинова: «Всякое предательство начинается с доверия», и лаконично её прокомментировал: «Абсолютная правда».

Анев выступал на зимних Олимпийских играх в Ванкувере, Сочи и Пхёнчхане и на 11 чемпионатах мира, где его лучшим результатом было шестое место в спринте в Хохфильцене в 2017 году. В 2019-м болгарин выиграл золото чемпионата Европы в Раубичах в индивидуальной гонке. Также у Анева есть ещё по четыре серебряных и бронзовых медали ЧЕ, три награды с зимней Универсиады-2011. Он завершил биатлонную карьеру в 2020 году.

У Анева есть шестилетняя дочь, но несколько лет назад он расстался с её матерью Кристиной Начевой.