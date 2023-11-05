Эльвира Эберг выбрала между титулом чемпионки мира и «Большим хрустальным глобусом»

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, двукратный призёр данных соревнований в личных гонках 24-летняя шведская биатлонистка Эльвира Эберг поделилась целями на грядущий сезон Кубка мира.

«В прошлом сезоне моя стрельба лёжа улучшилась с 80 до 90%. Я очень горжусь, причём мы не внесли никаких серьёзных изменений. Возможно, эти 90% были не самыми быстрыми, но если продолжу стрелять так, то у меня есть шанс побеждать. Это и есть цель. Чем больше гонок я смогу провести со стрельбой в 90%, тем чаще смогу попадать на подиум.

Если бы мне пришлось выбирать между титулом чемпионки мира и общим зачётом Кубка мира, я бы выбрала общий зачёт. Но, конечно, чемпионат мира в Нове-Место – основное событие сезона, и там я тоже хочу быть в лучшей форме. Думаю, в этом году у нас с сестрой (Ханной Эберг) будет много противостояний. Надеюсь, мы сможем мотивировать друг друга. Зима станет весёлой для нас обеих!» — приводит слова Эберг пресс-служба IBU.

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