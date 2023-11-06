Стали известны размеры призовых на Кубке мира в сезоне-2023/2024

Международный союз биатлонистов (IBU) раскрыл общий призовой фонд главных соревнований в сезоне-2023/2024 – Кубка мира и чемпионата мира – 2023. Он составил € 8 025 400.

Призовые фонды

Кубок мира

Личные гонки: € 3 937 500.

Эстафеты: € 1 222 000.

Синл-миксты: € 141 000.

Общий зачёт: € 386 000.

Кубок наций: € 588 000.

Малые зачёты: € 180 000.

Чемпионат мира в Нове-Место (Чехия)

Личные гонки: € 1 126 400.

Эстафеты: € 381 000.

Синл-миксты: € 63 500.

Отметим, что за победу на Кубке мира в личной гонке биатлонист или биатлонистка будет получать € 15 тыс., за второе место – € 12 тыс., а за третье – € 9 тыс. На чемпионате мира эти цифры значительно вырастут: первое место – € 25 тыс., второе место – € 19 тыс., третье место – € 14 тыс.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.