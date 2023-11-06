Стали известны размеры призовых на Кубке мира в сезоне-2023/2024
Международный союз биатлонистов (IBU) раскрыл общий призовой фонд главных соревнований в сезоне-2023/2024 – Кубка мира и чемпионата мира – 2023. Он составил € 8 025 400.
Призовые фонды
Кубок мира
Личные гонки: € 3 937 500.
Эстафеты: € 1 222 000.
Синл-миксты: € 141 000.
Общий зачёт: € 386 000.
Кубок наций: € 588 000.
Малые зачёты: € 180 000.
Чемпионат мира в Нове-Место (Чехия)
Личные гонки: € 1 126 400.
Эстафеты: € 381 000.
Синл-миксты: € 63 500.
Отметим, что за победу на Кубке мира в личной гонке биатлонист или биатлонистка будет получать € 15 тыс., за второе место – € 12 тыс., а за третье – € 9 тыс. На чемпионате мира эти цифры значительно вырастут: первое место – € 25 тыс., второе место – € 19 тыс., третье место – € 14 тыс.
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