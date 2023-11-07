Алексей Нуждов: китайские биатлонисты не примут участия в соревнованиях МЛКБ

Глава Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов рассказал о том, что китайские спортсмены не примут участия в соревнованиях Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ).

«С утра разговаривал с тренером китайского клуба Андреем Прокуниным. Китайские спортсмены не примут участия в нашем Кубке. Это не зависит от их нежелания. Поступила вежливая просьба со стороны IBU не принимать участия в этих соревнованиях. В этой новости больше минусов, но есть и плюсы. Нам очень отрадно, что IBU следит за нашей деятельностью и работой наших СМИ», — цитирует Нуждова «Матч ТВ».

Напомним, первые соревнования под эгидой организации пройдут в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября, в них примут участие спортсмены из России и Беларуси.