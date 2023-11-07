Чемпион Европы по биатлону Анев вышел из комы

Чемпион Европы по биатлону 2019 года в индивидуальной гонке болгарин Красимир Анев был выведен из состояния медикаментозной комы. Об этом изданию Telegraph сообщил тренер спортсмена Георгий Фуртунов.

«Сейчас ему лучше, он проснулся. Он не может говорить, потому что интубирован, но отвечает жестами. Я не буду комментировать личные вещи, которые с ним произошли, но могу только сказать вам, что c ним много всего случилось. И в личном плане, и в профессиональном в армии, и в спорте. Вы знаете о скандалах с федерацией, из-за которых он также завершил карьеру в 2020 году, о проблемах с сердцем, о травме мышцы бедра, которую он получил в 2015 году… Однако сейчас ему лучше, и я верю, что он выздоровеет», — цитирует Фуртунова Telegraph.

Напомним, 1 ноября 2023 года Анев был обнаружен с огнестрельным ранением в живот.