IBU объяснил свою позицию по Международной лиге клубного биатлона

В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили рекомендацию китайским спортсменам не принимать участия в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Да, IBU проинформировал своих членов о том, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU, и что участие в нём может повлечь за собой последствия. Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование — им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран, — должно быть одобрено IBU», — цитирует сообщение Международного союза биатлонистов ТАСС.

Напомним, турнир МЛКБ, в котором примут участие российские и белорусские биатлонисты, пройдёт в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября.