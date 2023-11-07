Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

IBU объяснил свою позицию по Международной лиге клубного биатлона

IBU объяснил свою позицию по Международной лиге клубного биатлона
Аудио-версия:
Комментарии

В Международном союзе биатлонистов (IBU) объяснили рекомендацию китайским спортсменам не принимать участия в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

«Да, IBU проинформировал своих членов о том, что это международное соревнование, которое не одобрено IBU, и что участие в нём может повлечь за собой последствия. Из-за приостановки деятельности Союза биатлонистов России IBU не одобряет проведение каких-либо международных соревнований в стране. IBU является руководящим органом международного биатлона. Любое международное соревнование — им является соревнование, в котором принимают участие спортсмены более чем из двух стран, — должно быть одобрено IBU», — цитирует сообщение Международного союза биатлонистов ТАСС.

Напомним, турнир МЛКБ, в котором примут участие российские и белорусские биатлонисты, пройдёт в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября.

Материалы по теме
Алексей Нуждов: китайские биатлонисты не примут участия в соревнованиях МЛКБ
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android