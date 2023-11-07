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Драчёв предположил, по какой причине IBU оказал давление на китайских биатлонистов

Драчёв предположил, по какой причине IBU оказал давление на китайских биатлонистов
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением, по какой причине IBU оказал давление на китайских биатлонистов, которые отказались от участия в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона.

«На данный момент клубный биатлон — новая тенденция. Это будет развитие, совсем другое, как финансовое, так и в других смыслах. Клубная команда может пригласить кого угодно. Это можно раскручивать, как в футболе, например. А ЧМ и ЧЕ проводить по правилам IBU. И, конечно, они не хотят терять свою значимость, поэтому таким образом и намекают Китаю. Они показывают, что пока они тут главенствующие. Но я вижу развитие в клубном биатлоне. У нас вид спорта, который очень технический, клубная система помогла бы его развить. Клубный биатлон открыл бы нам дорогу к чему‑то более профессиональному», — сказал Драчёв в интервью «Матч ТВ».

Напомним, первые соревнования под эгидой организации пройдут в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября, в них примут участие спортсмены из России и Беларуси.

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