Драчёв предположил, по какой причине IBU оказал давление на китайских биатлонистов

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв поделился мнением, по какой причине IBU оказал давление на китайских биатлонистов, которые отказались от участия в соревнованиях Международной лиги клубного биатлона.

«На данный момент клубный биатлон — новая тенденция. Это будет развитие, совсем другое, как финансовое, так и в других смыслах. Клубная команда может пригласить кого угодно. Это можно раскручивать, как в футболе, например. А ЧМ и ЧЕ проводить по правилам IBU. И, конечно, они не хотят терять свою значимость, поэтому таким образом и намекают Китаю. Они показывают, что пока они тут главенствующие. Но я вижу развитие в клубном биатлоне. У нас вид спорта, который очень технический, клубная система помогла бы его развить. Клубный биатлон открыл бы нам дорогу к чему‑то более профессиональному», — сказал Драчёв в интервью «Матч ТВ».

Напомним, первые соревнования под эгидой организации пройдут в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября, в них примут участие спортсмены из России и Беларуси.