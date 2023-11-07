Латыпов и Бабиков примут участие в Кубке Международной лиги клубного биатлона

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов и чемпион мира Антон Бабиков примут участие в Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ) в составе сборной Башкортостана, сообщает пресс‑служба турнира.

«Определяя состав для участия в Кубке МЛКБ, руководствовались в первую очередь способностью спортсмена показать хороший результат. Таких у нас на сегодняшний день трое — они и отправятся в Ханты‑Мансийск. В целом считаю идею клубного турнира замечательной и передовой. Очень важно, на мой взгляд, что новый турнир будет серьёзно стимулировать не только действующих биатлонистов, которым нужно зарабатывать деньги, но и сегодняшних юниоров — они должны понимать, для чего они тренируются и на что могут рассчитывать, став профессиональными спортсменами», — сказал старший тренер сборной Башкортостана Виктор Никитин в интервью «Матч ТВ».

Напомним, первые соревнования под эгидой организации пройдут в Ханты-Мансийске 18 и 19 ноября, в них примут участие спортсмены из России и Беларуси.